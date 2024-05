Tragedie pe calea ferată, în Ploiești. Un bărbat a fost lovit de tren, la Gara de Vest O tragedie a avut loc pe calea ferata, in Ploiești, marți seara, acolo unde un barbat a fost lovit mortal de tren . Inca nu se știe daca e vorba de un accident sau de o sinucidere. Poliția face cercetari. Accident feroviar mortal in Ploiești: un barbat a fost lovit de tren, in Gara de Vest Din primele informații oferite de presa locala aflam ca accidentul feroviar a avut loc, marți seara, la ieșire din Gara de Vest din Ploiești, pe sensul de mers spre Brașov. La un moment dat, o persoana de pe peron a sunat la 112, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova. Martorul a anunțat ca un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Doi tineri, cercetați pentru braconaj cinegetic, au fost reținuți de polițiști mai 9, 2024 17:22 Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au dispus reținerea unui barbat, de 26 de ani și a unei femei, de 24 de ani, ambii din județul Teleorman,…

- Potrivit datelor furnizate, marti, de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, incidentul a avut loc saptamana trecuta.In urma probatoriului administrat, pe numele agresorului a fost emisa, vineri, o ordonanta de retinere.„La data de 15.03.2024, Politia municipiului Sighisoara a fost…

- Suparat ca i-a tratat apelul de a parasi localul in gluma, agentul a folosit șprayul paralizant, pe care l-ar fi pulverizat barbatului in figura, dar ar fi recura și la o avalanșa de bastoane pravalite pe spinare. La intreaga scena au asistat clienții restaurantului. Oamenii au filmat momentul și l-au…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste Denis…

- "La data de 4 martie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii - Secția 4 Poliție Rurala au dispus reținerea unui tanar de 19 ani și a unei femei de 38 de ani, din comuna Tritenii de Jos, in cadrul unui dosar penal instrumentat sub aspectul infracțiunilor de șantaj in forma continuata,…

- Un bistrițean s-a ales cu dosar penal și a fost reținut sambata de polițiști, dupa ce, deși avea permisul suspendat, a fost prins la volanul unui autoturism. Procurorii au decis ulterior sa il plaseze sub control judiciar. polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, sambata, in jurul orei 14,30, politistii din cadrul Politiei orasului Balan au intervenit la un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unui biciclist, produs in localitatea Sandominic."Din primele cercetari…

- Azi noapte s-a stabilit identitatea barbatului inecat in Olt, ca fiind un tanar, in varsta de 26 de ani, din orașul Piatra-Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca o persoana s-ar fi aruncat in raul Olt, in apropiere de „Plaja Olt”, din municipiul Slatina. La fața…