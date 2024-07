Un bărbat a fost găsit mort, cu răni grave la cap, pe marginea drumului între Agigea şi Eforie. Poliția face cercetări Cadavrul unui barbat a fost gasit, sambata, 6 iulie, pe marginea DN 39, intre Agigea si Eforie, in judetul Constanta. Cadavrul prezenta un traumatism cranian și politistii au deschis o ancheta pentru indetificarea barbatului si stabilirea imprejurarilor decesului, scrie News.ro.Un echipaj de la Serviciul Județean de ambulanța a fost chemat la locul unde a fost gasit cadavrul, dar medicul de pe Salvare n-a mai avut ce face decat sa declare decesul.Ancheta a fost preluata de polițiștii constanțeni, dupa ce la locul unde a fost gasit cadavrul au fost solicitați mai intai sa intervina politisti din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

