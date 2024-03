Scholz, sub tirul criticilor: Dezvăluiri controversate despre sprijinul militar britanic pentru Ucraina Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se afla sub tirul criticilor dupa ce a expus detalii ale implicarii militare britanice in conflictul din Ucraina. Tobias Ellwood, deputat conservator și fost președinte al Comitetului pentru Aparare din Regatul Unit, l-a acuzat Scholz de neglijenta in folosirea informațiilor care ar putea pune in pericol viețile militarilor britanici. Potrivit lui Ellwood, acțiunea lui Scholz reprezinta un abuz flagrant, menit sa distraga atenția de la ezitarea Germaniei de a furniza Ucrainei sisteme de rachete cu raza lunga de acțiune. Aceasta ezitare a fost catalogata de Tobias… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

