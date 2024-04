Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 30 aprilie 2024, Auchan desfașoara Saptamana filierelor, pentru al doilea an consecutiv, o campanie unica in Romania dedicata producatorilor locali certificați cu care retailerul are incheiate parteneriate pe termen lung prin care aduce și promoveaza pe rafturile magazinelor sale oferta unica…

- Care este programul magazinelor de 1 Mai 2024, avand in vedere ca anul acesta, Ziua Muncii este legata de Paște printr-o punte, iar anumite categorii de romani se bucura de o vacanța de 6 zile? Ziua de 1 Mai este sarbatoare legala, care anul acesta se leaga de ziua de Paște, care cade pe 5 […] The post…

- PROGRAM magazine in minivacanța de 1 Mai și Paște 2024, in Alba: Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-uri PROGRAM magazine in minivacanța de 1 Mai și Paște 2024, in Alba. Majoritatea magazinelor au program de funcționare special in perioada sarbatorilor de primavara. Unele funcționeaza…

- Implicarea AMRCR va consta in distribuirea unor mesaje informative – afișe/ spoturi difuzate in sistemele audio-video ale magazinelor / mici accesorii pentru cumparaturi, care se vor regasi in diferite perioade in magazinele aflate in perimetre geografice corespunzatoare unor zone intens circulate…

- Magazinele și supermarketurile au anunțat ce program vor avea pe 1 mai 2024, Ziua Muncii. Iata cand e deschis la Lidl, Kaufland, Auchan, Penny, Carrefour, Profi, Mega Imagi și alte supermarketuri.

- Deși mai sunt peste doua saptamani pana la Paște, unii romani s-au grabit sa faca deja primele cumparaturi, in special de la raionul de carne, de teama faptului ca in preajma Sarbatorilor aceasta se va scumpi. Așa ca nu sunt puțini cei care au trecut deja pragul piețelor sau al magazinelor, pentru a…

- Vești bune pentru toți cei care aleg sa faca cumparaturile la supermarketul La Cocoș. Reprezentanții companiei au gasit o metoda prin care sa “fure” clienții marilor retail-eri. Dupa anunț, romanii s-au inghesuit buluc la magazin!

- Romanii care au viza de Statele Unite sa urmeze exemplul premierului Marcel Ciolacu si sa le reinnoiasca. Acesta este sfatul dat de Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu acordat Digi24. De ce sa procedam astfel? Pentru ca așa am contribui la indeplinirea obiectivului de a scadea…