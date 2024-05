Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este o tinta constanta a atacurilor rusesti asupra infrastructurii, nu doar a televiziunii publice, ci si a serviciului postal si a institutiilor guvernamentale, acestea fiind vizate in mod regulat de hackeri, pe care expertii ii asociaza Rusiei, a declarat ministrul de externe moldovean…

- Intr-un interviu pentru BBC, Mihai Popsoi a declarat ca in spatele atacului cibernetic de la Posta Moldovei, care a avut loc in februarie 2024, s-ar afla Federatia Rusa. De asemenea, hackerii rusi sunt cei care au atacat site-ul postului public de televiziune de la Chisinau, potrivit acestuia.Capacitatile…

- Ministrul de externe din Republica Moldova, Mihai Popsoi, a avut marti un discurs dur la adresa Moscovei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), cerandu-i sa-si retraga trupele si munitiile din Transnistria si acuzand Kremlinul ca in ultimii 32 de ani a fost cel care „a incalcat consecvent…

- „Cu referire la cea de-a 34-a ediție a Conferinței FAO pentru Europa, reiteram ca autoritațile Republicii Moldova au venit cu poziția principiala de neadmitere pe teritoriul sau a reprezentanților statului-membru FAO care desfașoara un razboi de agresiune impotriva unui alt stat membru FAO”, transmite…

- Rusia va deschide, pentru alegerile sale prezidentiale din 17 martie, mai multe sectii de vot in regiunea transnistreana, scrie presa locala, citand un mesaj al Ambasadei ruse in Moldova, in ciuda faptului ca guvernul central a stabilit ca o sectie de vot nu poate functiona decat in sediul ambasadei…

- In R. Moldova, amenințarea dinspre Rusia este constanta, insa ultimele declarații ale lui Medvedev referitoare la anexarea Odessei reprezinta un semnal de alarma si trebuie abordate cu toata seriozitatea. Deputatul in Parlamentul European, Eugen Tomac, explica evolutia evenimentelor la doi ani de…

- Deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiata a oligarhului fugar Ilan Sor, a fost inclusa vineri pe lista de sanctiuni a Statelor Unite ale Americii, din cauza incercarilor sale de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului. Decizia a provocat o reactie furioasa din partea…