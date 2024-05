La Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Oraștie a avut loc, in perioada 24-29 mai, pregatirea lotului de informatica, pentru selecționarea participanților la Olimpiadele Internaționale de Informatica. La finalul perioadei a fost acordat și premiul de Excelența „Mihai Patrașcu”, 2024. Pregatirea s-a desfașurat sub egida: Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Societații pentru Excelența și Performanța in Informatica (SEPI). Au participat membrii lotului național restrans de seniori, format din 20 de elevi, și membrii lotului de juniori, format din 12 elevi. In urma probelor…