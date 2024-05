Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de turism si agrement au condus pierderile, cu o scadere de aproximativ 2,6%. Titlurile retailerului online de produse alimentare Ocado au urcat in…

- Indicele Stoxx 600 a inchis in coborare cu 0,21%, majoritatea sectoarelor fiind in rosu. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au scazut cu 0,83%, in timp actiunile companiilor din minerit au crescut cu 0,75%. Datele economice au fost relativ putine saptamana aceasta, dar investitorii…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 0,6%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de utilitati au condus castigurile, cu o crestere cu 1,7%, in timp ce actiunile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Actiunile bancii…

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare usoara, cu 0,13%, reducand castigurile de la inceputul sesiunii. Actiunile companiilor de petrol si gaze au condus pierderile, fiind in scadere cu 1,6% din cauza riscurilor in crestere in Orientul Mijlociu. Israelul a declarat ca a doborat 300 de drone…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis joi in urcare cu 0,23%, dupa ce a atins inca un maxim istoric in martie – depasind 513 de puncte in timpul sesiunii. A fost cel mai bun trimestru din ultimul an pentru acest indice, conform datelor Lseg, si cea mai buna luna din decembrie 2023. Indicele DAX al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…