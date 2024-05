Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a denuntat joi apelurile unor alesi americani de a autoriza Ucraina sa foloseasca arme furnizate de Washington pentru a lovi teritoriul rus, vazand in aceasta o "escaladare", informeaza Agerpres, care preia AFP.Kievul cere sa poata lovi cu arme occidentale bazele din spatele frontului si pozitii…

- Comentariile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea trimiterii de trupe in Ucraina „au de-a face cu anumite zile ale saptamanii", a comentat ironic pentru TASS purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza News.ro.„Aparent, are legatura cu…

- Saptamana trecuta, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ulterior purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, au confirmat faptul ca Rusia și-a retras trupele de menținere a pacii de pe teritoriul azer.

- Avertismentul privind extinderea așa-numitei „zone-tampon” din Ucraina, transmis miercuri de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine la o zi dupa ce Senatul american a aprobat un ajutor militar pentru Kiev in valoare de 61 de miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Fermierii romani au devenit subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre nemultumirile pe care le au agricultorii romani in legatura…

- Fermieri i romani au devenit un nou subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus plange de mila agricultorilor din Romania. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai aliantei in Ucraina, relataza agentia TASS, informeaza News.ro. „Nu are rost sa negam in continuare”, a comentat Zaharova pentru Izvestia o declaratie…