Stiri pe aceeasi tema

- „Imaginile cu i mpușcaturile din Moscova sunt groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul armat din capitala Rusiei.„Gindurile noastre sunt alaturi de victime”, a mai spus președinția americana. Casa Alba a spus de asemenea ca nu exista nicio indicație in acest moment ca…

- Rusia a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control si sa se extinda geografic din cauza a una sau doua tari membre ale NATO, relateaza Reuters. Intr-un raspuns oferit agentiei de presa, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus ca Moscova…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…

- Kremlinul a afirmat, luni, ca apelul Papei Francisc la demararea unor negocieri care sa puna capat razboiului din Ucraina este "destul de ușor de ințeles", in timp ce șeful NATO a spus ca nu este momentul sa se vorbeasca despre "capitulare", scrie Reuters.Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai aliantei in Ucraina, relataza agentia TASS, informeaza News.ro. „Nu are rost sa negam in continuare”, a comentat Zaharova pentru Izvestia o declaratie…

- Sefa guvernului eston Kaja Kallas a denuntat marti „tactica obisnuita de intimidare” a Rusiei, dupa lansarea de catre Moscova a unei notificari de urmarire impotriva ei si a altor responsabili europeni, relateaza agentia France Presse. Kremlinul motiveaza emiterea notificarilor de urmarire acuzand responsabilii…

- Ministerul rus de Externe a anunțat, sambata, 10 februarie, decizia de a rezilia contractele de inchiriere a terenurilor pe care se afla Ambasada Ucrainei la Moscova, relateaza agenția rusa de presa Interfax.Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, a amintit ca in aprilie anul trecut…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avut, miercuri, in briefingul sau de presa, o interventie speciala dedicata "situatiei din Moldova", in care a lansat un atac furibund la adresa autoritatilor de la Chisinau, pe care le acuza de "complicitate" cu autoritatile romane…