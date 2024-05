Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 mai a.c., in Sala Hugo Wolff a Teatrului Tony Bulandra din Targoviște, a avut loc o lansare de carte deosebita. Profesorii Gabriela și Ionuț Cristache au lansat volumele Ceasornic fara minutar și Lumea vazuta de la Targoviște, volume care se adauga la Colecția de Cultura a Gazetei, colecție…

- Cand Alan Baxter a descoperit un inel medieval in pamantul cultivat de un fermier din Scoția, el a știut ca s-ar putea sa fie și alte artefacte antice in apropiere, dar tulpinile ramase in urma recoltarii ovazului nu i-au permis sa se apropie destul de mult de sol cu detectorul de metale, scrie BBC.…

- Așa cum șefii FRF au anunțat deja, chiar inaintea amicalelor cu Irlanda de Nord și Columbia, Edward Iordanescu și Razvan Burleanu urmau sa se intalneasca pentru a demara negocierile in legatura cu un nou contract. Deocamdata, selecționerul are inca vechea ințelegere care expira la finalul turneului…

- Emblematica colecție „Drippin’ Love” aparținand designerului vestimentar timișorean Laura Chirița a fost prezentata la Timișoara la sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul unui eveniment desfașurat in spațiul CronicLove Productions situat in Palatul Bruck, unul dintre edificiile emblematice ale orașului.…

- Valea Hartibaciului, o zona pitoreasca din județul Sibiu, gazduiește o colecție unica de papuși imbracate in costume populare tradiționale. Colecția, formata din aproape 300 de papuși, este opera a doi foști profesori, Maria și Mircea Dragan. Valea Hartibaciului, care se intinde din Barcuț, localitate…

- Pau Cubarsi (17 ani), fundașul central al Barcelonei devenit titular in echipa lui Xavi, ar urma sa primeasca 4 milioane de euro net salariu anual și clauza de reziliere, cifrata in prezent intre 10 și 15 milioane de euro. Potrivit El Chiringuito TV și Relevo, actualul acord al stoperului catalan se…

- Primavara a sosit mai repede la Ora Magica Kids aducand cu ea hainuțe vesele și colorate. Gasiți in magazin rochițe multicolore, costumașe vesele și produse pentru botez. Mai mult, trusourile premium le puteți personaliza. Voie buna și aer de primavara – asta se simte in magazinul Ora Magica Kids. Colecția…

- Biblioteca județeana „Lucian Blaga” și-a marit colecția. Secția de publicații periodice a fost imbogațita cu un important fond de ziare și reviste de colecție Biblioteca județeana „Lucian Blaga” și-a marit colecția. Secția de publicații periodice a fost imbogațita cu un important fond de ziare și reviste…