- Maria si Mircea Dragan, doi fosti profesori din Sibiu, au o colectie de 300 de papusi imbracate in costumele traditionale specifice a 46 de sate de pe Valea Hartibaciului, potrivit Consiliului Judetean (CJ). Cei doi au reusit sa alcatuiasca inedita colectie, pe parcursul ultimilor 25 de ani. Valea Hartibaciului,…

- Licitația pentru cloud-ul guvernamental va fi lansata in aceasta saptamana, a anunțat azi Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, in cadrul unui eveniment gazduit de Microsoft . Sistemul va fi hibrid, ceea ce inseamna ca se vor putea folosi și aplicații deja existente, a mai spus…

- Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o postare pe Facebook. „(…) Perspectiva mea este cat se poate de ferma: cota unica este cea mai buna alegere…

- Biblioteca județeana „Lucian Blaga” și-a marit colecția. Secția de publicații periodice a fost imbogațita cu un important fond de ziare și reviste de colecție Biblioteca județeana „Lucian Blaga” și-a marit colecția. Secția de publicații periodice a fost imbogațita cu un important fond de ziare și reviste…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- Iulian Badea a avut o cariera politica fructuoasa, a migrat aproape la fiecare ciclu electoral la partidul care deține puterea in județ. Primarul din Poroșchia ar controla, potrivit unor surse- prin interpuși, un restaurant, un lac din apropierea localitații și mai multe mașini de lux. Toate aceste…

