Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Aston Villa a incheiat la egalitate sambata seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia londoneza Chelsea. Sheffield United este prima echipa care retogradeaza din Premier League in acest sezon, scrie news.ro.

- Echipa engleza FC Liverpool a pierdut miercuri seara, in deplasare, scor 0-2, meciul disputat in fata concitadinei Everton, in etapa a 34-a din Premier League, informeaza news.ro. Everton s-a impus pe Goodison Park, castigand cu 2-0 intr-o noua editie a Merseyside derby. Jarrad Branthwaite a deschis…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea Cadiz, in etapa a 31-a din La Liga, informeaza news.ro.Joao Felix a inscris din foarfeca la Cadiz, in minutul 37, deschizand scorul pentru catalani.

- Echipa FC Barcelona a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Las Palmas, sambata seara, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de brazilianul Raphinha, care a fructificat un assist perfect…

- Echipa Real Madrid, care venea dupa doua remize consecutive, a invins fara drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia Celta Vigo, intr-o partida din etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Madrilenii au condus cu 1-0 la pauza, gratie reusitei brazilianului Vinicius Junior…

- Real Madrid primește vizita lui Celta Vigo, in etapa #28 din La Liga. Meciul de pe Santiago Bernabeu incepe de la 19:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 3, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. ...

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta, de la 22:00, in reeditarea sfertului de finala din Cupa Spaniei, intr-o partida care conteaza pentru etapa #27 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 4, Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Bilbao și Barcelona iși dau intalnire…

- Etapa a 25-a din Liga 1 se incheie luni seara, 12 februarie, cu meciurile UTA – FC Botoșani și Farul – Dinamo. In același timp, ultima clasata din La Liga primește vizita lui Athletic Bilbao in tentativa de a obține prima victorie din sezon, in timp ce Juventus cauta sa opreasca seria de meciuri fara…