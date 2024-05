Şase bărbaţi reţinuţi după un scandal în apropiere de Timişoara Sase persoane au fost retinute de Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara pentru ca au tulburat ordinea și liniștea publica și pentru ca s-au incaierat cu alte persoane. Scandalul a avut loc vineri seara in satul Uliuc. In total 12 barbati au fost implicati in […] Articolul Sase barbati retinuti dupa un scandal in apropiere de Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

