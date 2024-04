4 bărbați reținuți după ce s-au bătut pe o stradă din Bistrița 4 barbați, cu varste cuprinse intre 29 și 34 de ani, toți din Bistrița, au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce s-au luat la bataie pe o strada din oraș. Unul dintre ei a fost ranit, fiindu-i acordate ingrijiri medicale. „La data de 23 aprilie a.c., in urma intervenției și aplanarii unui scandal, produs in proximitatea caii ferate, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a patru barbați implicați, cu varste cuprinse intre 29 și 34 de ani, toți din Bistrița”, potrivit IPJ BN. In prezent, cei patru se afla in arestul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

