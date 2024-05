Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dinamo a remizat cu U Cluj, 3-3, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca a fost uimit de o declarație data de șefii roș-albilor. „Nu e profilul pe care ni-l dorim in acționariat. ...

- Basarab Panduru l-a atacat pe Dan Sucu dupa ce Rapid a inregistrat cea de a sasea infrangere in play-off si e ca si eliminata din cursa pentru Europa. Bilantul giulestenilor in play-off e catastrofal: un singur egal si 6 infrangeri! Rapid are 8 puncte mai putin decat Universitatea Craiova si CFR Cluj,…

- Euforic dupa victoria echipei sale in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, patronul FCSB, Gigi Becali, a amintit discuția pe care a avut-o cu omologul de la Rapid, Dan Șucu. FCSB a mai facut un pas mare spre titlu, duminica, in Gruia, grație victoriei inregistrate in fața CFR-ului (1-0). ...

- Ivaylo Petev (48 de ani) a declarat ca inca nu se gandește la titlu, dupa ce Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda a doua a play-off-ului din Superliga. Dupa aceasta victorie, CSU Craiova a devenit principala contracandidata a celor de la FCSB. Inaintea acestui meci, oltenii…

- Farul lui Gica Hagi (59 de ani) e lider la acest capitol, transferand jucatorii cu varsta medie de 24,76 ani, fiind urmat de Rapid, cu 25,25 de ani și de FC Botoșani, cu 25,47 de ani. La „retrogradare” sunt Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova. La nivel european, șocheaza cifra lui RB Salzburg…

- Conform Eurostat, in ultimul deceniu, varsta medie din Uniunea Europeana a crescut cu 2,3 ani, in timp ce Romania a inregistrat o creștere cu aproximativ 3,1 ani fața de 2013. La 1 ianuarie 2023, varsta medie din Uniunea Europeana a ajuns la 44,5 ani, ceea ce arata ca jumatate din populația acesteia…