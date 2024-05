Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Maia Sandu si-a indemnat conationalii din Republica Moldova sa traiasca Pastele cu bucurie, iubire si speranta ca binele invinge, potrivit news.ro„Lumina invie chiar cand e doborata. Cu acest crez ne-am trait veacurile pe pamantul nostru.

- Cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște, va transmit cele mai calduroase urari de sanatate, bucurie și liniște. Paștele este un prilej de reflecție, de solidaritate și de inalțare spirituala. In acest timp sacru al sarbatorii Invierii Domnului, va indemn sa ne bucuram de prezența celor dragi, sa fim…

- Mesaje de Paște 2024. Cu sosirea sarbatorii Pascale, casele romanilor se umplu de bucurie și emoție. Pastele este o ocazie potrivita pentru a te gandi la cei dragi, un mesaj sau un SMS fiind ocazia ideala pentru a va arata sentimentele. In cazul in care n

- Delia a plecat in vacanța de Paște alaturi de soțul ei, Razvan, dar și de parinții ei. Gina și Ion Matache sunt desparțiți de ceva ani, insa locuiesc in același apartament și au o relație civilizata.Delia Matache, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a pornit intr-o vacanța de vis in…

- Horoscopul Paștelui din 2024 aduce previziuni personalizate pentru fiecare zodie, reflectand modul in care nativii vor petrece sarbatorile Pascale in funcție de trasaturile lor distinctive de personalitate. Unii vor opta pentru momente de intimitate alaturi de familie, in timp ce alții vor fi mai dornici…

- Persoanele nevoiașe, care primesc masa de la cantina sociala a Primariei Turda, vor primi in aceasta perioada de sarbatoare un meniu tradițional, ca sa se poata bucura de sarbatorile pascale. ”In aceasta perioada speciala a anului, Cantina Sociala Turda a pregatit un meniul traditional, astfel incat…

- In 2024, Paștele pica pe data de 5 mai. Suntem deja in plina primavara, iar temperatura de afara iți poate asigura o zi de sarbatoare de excepție petrecuta in natura. Descopera cateva idei de activitați pentru a sarbatori Pastele in natura!Dincolo de semnificația religioasa a sarbatorii de Paște, este…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, despre posibilitatea eliminarii impozitului pe concediile medicale, ca aceasta problema trebuie „judecata cu precautie”, mentionand ca Ministerul de Finante, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor face o analiza pentru…