- Dupa o pauza de 4 ani, forțata de pandemia de coronavirus, Formula 1 revine in China pentru a 5-a etapa a sezonului 2024. Aceasta este și prima etapa a sezonului in care avem o cursa de sprint. Asta inseamna un format diferit, cu doar o singura sesiune de antrenamente, urmata apoi de calificarile pentru…

- ​Lewis Hamilton a produs șocul inceputului de an in Formula 1, dupa ce a anunțat ca s-a ințeles cu cei de la Ferrari pentru inceperea colaborarii din anul 2025. Acum, a venit randul celor de la Mercedes sa incerce o super-mutare.

- Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, desfasurata vineri, devansandu-l pe liderul Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red Bull), potrivit Agerpres. Norris a parcurs cel…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Spaniolul Carlos Sainz de la echipa Ferrari a dominat in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata vineri pe circuitul Sakhir, conform informațiilor furnizate de AFP. Sainz a fost urmat de compatriotul…

- Prima sesiune de antrenamente libere din sezonul 2024 de Formula 1 a adus și prima surpriza. La finalul acestei sesiuni, Daniel Ricciardo a stabilit cel mai bun timp pe circuitul din Bahrain. Australianul de la echipa RB (fosta Alphatauri) concureaza in primul sau sezon complet dupa de acesta a parasit…

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB se va juca in ultima etapa a sezonului regular, cel mai probabil pe Arena Naționala, cu giuleștenii in calitate de gazde. Victor Angelescu, acționarul giuleștenilor, a anunțat faptul ca meciul are șanse mari sa se joace pe cel mai mare stadion al țarii, iar oaspeții vor…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei editii ale Campionatului Mondial de Formula 1, a dominat primele doua sesiuni de teste dinaintea noului sezon, care au avut loc miercuri pe circuitul Sakhir din Bahrain, transmite AFP, potrivit Agerpres. Max Verstappen a fost…