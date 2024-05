Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a furat o masina parcata in Satchinez, judetul Timis, si care avea totodata permisul suspendat, a fost retinut luni de polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara. „In fapt, la data de 15.05.2024, polițiștii…

- Polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un tanar banuit de savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au reținut, vineri noapte, pentru 24 de ore, un tanar, de 24 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infracțiunii de talharie. In seara zilei de 19 aprilie, in jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 46 de ani, din Craiova, ca, in timp ce se…

- Polițiștii Sectiei 1 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut marți un tanar banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. „In fapt, la data de 28 februarie, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul…

- Polițiștii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au reținut marti, pentru 24 de ore, un barbat, de 34 de ani, din comuna Poiana Mare, acuzat de furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in noaptea de 1 spre 2 martie, barbatul a condus un moped pe raza…

- Polițiștii Postului de Poliție Giroc, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut luni un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt in forma continuata. „In fapt, la data de 11 martie, polițiștii au fost sesizați de catre reprezentantul unei…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. „Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie 2023 – noiembrie 2023, un barbat…

- La data de 22 februarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacau sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau au pus in aplicare un mandat de percheziție emis de Judecatoria Bacau, la domiciliul unui tanar de 26 de ani, din municipiu, banuit de comiterea infracțiunii de…