Danemarca - Anglia, reeditarea semifinalei de la EURO 2020 » Echipele probabile + cele mai tari cote

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa, Danemarca…

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…

- Slovenia - Danemarca este al doilea meci al zilei de la EURO 2024. Meciul incepe la 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. Duelul va avea loc pe MHPArena (Stuttgart). Cele doua naționale iși dau intalnire din nou dupa ce au fost in aceeași grupa din preliminarii. ...

- Astazi debuteaza meciurile din Grupa C a Campionatului European, fiind programate partidele Serbia - Anglia și Slovenia - Danemarca. Gazeta Sporturilor a analizat șansele și particularitațile celor patru echipe din grupa, precum și atuurile pe care acestea se bazeaza. Englezii, dați din nou favoriți…

- Echipa naționala a Serbiei participa pentru prima oara la turneul final al Campionatelor Europene de cand a devenit națiune independenta. Este, de asemenea, și singura „naționala” la care joaca doi frați: Sergej Milinkovic-Savic și Vanja Milinkovic-Savic. Serbia va juca la Euro 2024 in Grupa C, alaturi…

- Program Campionatul European de Fotbal 2024! Pe 14 iunie, de maine intr-o luna va incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal . Unul din marile evenimente sportive ale anului de pe continent (alaturi de Jocurile Olimpice de vara de la Paris ), evenimentul UEFA organizat de Germania va ține pana…