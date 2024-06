Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunț facut public, Baza 2 Logistica „Valahia” Ploiești recruteaza personal pentru ocuparea a39 funcții de rezerviști voluntari – subofițeri și 112 funcții de rezerviști voluntari – soldați gradați profesioniști. Recrutarea se desfașoara in Ploiești, la Biroul Informare Recrutare al Centrului…

- In perioada 10 – 16 iunie 2024, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște organizeaza cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului Targoviște, BABEL. Participarea este peste 99% internaționala – peste 300 de artiști din 33 de țari, precum: Anglia, Arabia Saudita, Argentina,…

- Ieri, 31 mai, la sediul Bazei 4 Logistica ”TRANSILVANIA” a avut loc ceremonia militara de depunere a juramantului militar de catre noii soldați profesioniști ai unitaților militare din Garnizoana Dej. Juramantul militar reprezinta un legamant solemn prin care fiecare militar se obliga sa slujeasca cu…

- Ediția cu numarul XIV – 2024 a Zilelor Municipiului Roman, ce a avut loc in perioada 15-21 mai, a adunat intreaga suflare a comunitații intr-o serie de manifestari dedicate diferitelor categorii de varsta și profesionale, in cadrul carora, cu bucurie, sunt recunoscute merite, imparțite premii și sunt…

- Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia care sunt pasionați de istorie, creativi și cu abilitați de rezolvare a problemelor au ocupat podiumul la cea de-a IX-a ediție a Concursului national Problema Solvenda Romania. Concursul, interdisciplinar, include mai multe domenii de știința…

- Dumitru Bighiu este preot militar in cadrul Bazei 3 Logistica „Zargidava“ din Roman, judetul Neamt si are gradul de locotent-colonel. Cea mai recenta misiune a insemnat trimiterea in Kosovo

- Ieri, la comandamentul Bazei 4 Logistica ”TRANSILVANIA” Dej, in cadrul programului ”Militar pentru o zi”, in ciuda vremii neprielnice, militarii au primit vizita unui numar impresionant de elevi dejeni. In cadrul atelierelor de prezentare a echipamentelor și materialelor din dotarea militarilor, elevii…

- O noua ediție a Marșului pentru Viața a avut loc la Targoviște, cu o participare numeroasa. Sub genericul „Construim impreuna pentru viața!”, la cea de-a XIV-a ediție a Marșului pentru Viața au participat sute de tineri, studenți ai Universitații „Valahia” din Targoviște, elevi ai Seminarului Teologic…