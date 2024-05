Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Ucraina au suspendat pana la noi ordine serviciile consulare pentru cetatenii care au varsta mobilizarii si care traiesc in strainatate cu exceptia celor necesare pentru revenirea in Ucraina, informeaza marti o linie de asistenta telefonica a guvernului, in ceea ce pare a fi o masura…

- Polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au depistat in flagrant delict, in data de 27 februarie, un tanar in varsta de 16 ani, imediat dupa ce ar fi daramat șase pietre funerare dintr-un cimitir aflat in localitatea Trei Sate. Acesta a fost prins de polițiști și condus la sediul unitații, in vederea…

- Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care prevede ca nu mai pot fi asistenți maternali persoanele care nu au finalizat cel putin opt clase din invatamantul gimnazial, au condamnari definitive sau sunt la varsta pensionarii, transmite București FM. In expunerea de motive…

- Strada Piezișa din Cluj-Napoca este recunoscuta pentru petreceri, distracție, dar și pentru scandaluri, deoarece, daca nu știi sa bei, s-ar putea sa ajungi ori intr-o cearta, ori intr-o bataie. Spre exemplu, un grup de tineri, printre care chiar și o minora in varsta de 16 ani, au agresat un barbat…

- Vești bune pentru elevi! O noua tranșa de carduri educaționale de 500 de lei a fost distribuita catre inspectoratele școlare teritoriale! Așadar, motiv de bucurie pentru alți 13.000 de elevi romani care beneficiaza de ajutor guvernamental. A doua tranșa de carduri educaționale cu 500 de lei a fost distribuita…

- Potrivit informațiilor, intr-o locuința la care s-a deplasat pentru a inmana pensia, poștașul a gasit doua persoane decedate (posibil in urma intoxicarii cu monoxid de carbon).Este vorba de doua femei (mama - 82 ani și fiica – 55 ani). Cu ocazia CFL intr-o camera separata, a fost descoperit cadavrul…