- ONU este „profund socata" de impactul operatiunii de eliberare a ostaticilor asupra civililor si „profund consternata" de faptul ca Hamas continua sa detina ostatici, relateaza France Presse, citata de Agerpres.„Toate aceste actiuni, de ambele parti, ar putea fi incadrate la crime de razboi", a declarat…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca fortele sale care opereaza in Fasia Gaza au recuperat cadavrul unui ostatic ucis de mișcarea islamista Hamas in atacul din 7 octombrie anul trecut, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Trupul lui Ron Binyamin a fost gasit alaturi de alti trei…

- Armata israeliana efectueaza luni seara bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, dupa anuntul Hamas ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza, relateaza o corespondenta a agentiei France Presse, potrivit agerpres.ro. Loviturile sunt…

- Trei soldati israelieni au fost ucisi si 12 raniti duminica de rachete lansate de aripa armata a Hamas in jurul Kerem Shalom, principalul punct de trecere a frontierei pentru ajutorul umanitar din Israel spre Fasia Gaza. Printre raniti, „trei soldati sunt in stare grava”, a precizat armata, potrivit…

- 468 de camioane cu ajutoare umanitare au intrat in Fasia Gaza marti, cel mai mare numar de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a declarat armata israeliana, citata de Agerpres. Peste 1.200 de camioane cu ajutoare au intrat in Gaza in ultimele trei zile, marcand o accelerare a transporturilor…

- Armata israeliana a afirmat duminica, 7 aprilie, ca a finalizat un nou pas in pregatirea pentru un posibil razboi de-a lungul frontului sau nordic, de la granița cu Libanul, unde schimburile de focuri cu miliția libaneza Hezbollah continua de șase luni de zile, informeaza Reuters.Intr-o declarație intitulata…

- Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza controlata de Hamas anunta luni ca armata israeliana si-a retras tancurile de la Spitalul Al Shifa, cel mai mare din enclava asediata, si ca a descoperit in acest spital zeci de cadavre, relateaza AFP. Armata israeliana, care a lansat in urma cu doua saptamani…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a indemnat duminica Israelul si miscarea palestiniana islamista Hamas sa accepte concesii in cadrul negocierilor care au loc in Qatar cu privire la razboiul din Gaza si sa convina asupra unui armistitiu, informeaza dpa. Semiluna rosie palestiniana a…