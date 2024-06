Stiri pe aceeasi tema

- „Daca ne uitam la prețuri, Romania e in top 3 printre țarile europene cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumparare. Sunt datele Organizației Mondiale a Sanatații, preluate recent și de Euronews. Observam ca in Romania prețul unui pachet de țigarete raportat la puterea de cumparare este…

- Ungaria nu are de gand sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor, pentru ca este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale, a declarat joi, 6 iunie, ministrul ungar al de Externe, Peter Szijjarto, a relatat Reuters, citata de Agerpres.Prezent la…

- In ultimii 10 ani, Romania a inregistrat cea mai mare viteza a convergenței economice (masurata prin PIB/capita la standardul puterii de cumparare), potrivit datelor publicate de Eurostat. Oameni la plimbare in BucureștiFoto: Cristel / Xinhua News / Profimedia Romania a urcat la un nivel al PIB/capita…

- Țarile bogate ale Europei iși permit niște „extravaganțe” economice prevazute in Pactul Verde European, care pentru țarile mai sarace, precum Romania, ar insemna impingerea oamenilor rezonabili in brațele partidelor extremiste, susține economistul Radu Nechita.

- Patru tari europene neutre care nu sunt membre ale NATO, respectiv Austria, Elvetia, Irlanda si Malta, cauta sa se apropie mai mult de Alianta Nord-Atlantica in contextul deteriorarii situatiei de securitate in Europa dupa invazia rusa in Ucraina, scrie marti cotidianul austriac Die Presse, citat de…

- La nivelul Uniunii Europene, in 2023, au cumparat online carti, reviste sau ziare tiparite 13,4% din rezidenti. Doar 7,2% din rezidentii UE au facut achizitii online de carti electronice. In ambele cazuri, Romania este la coada clasamentului, arata datele publicate marti de Eurostat, transmite Agerpres.…

- In 2023, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumparare a variat intre 64% din media UE in Bulgaria și 240% in Luxemburg, potrivit Eurostat. Cifrele sunt exprimate in PPS elimina diferențele intre nivelul prețurilor la nivelul țarilor, permițand realizarea unor…

- Romania - Irlanda de Nord. Inainte de meciul amical de pe Arena Naționala, Mihai Stoichița a lansat un atac la adresa lui Alaves. Directorul tehnic de la FRF nu ințelege de ce Ianis Hagi nu e titular la Alaves, o echipa care se lupta la retrogradare in La Liga. Mihai Stoichița: „Hagi ar fi util daca…