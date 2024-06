Bărbatul deghizat în măicuță a fost săltat de polițiștii locali din Iași. Ce i-au găsit oamenii legii în geantă In cursul zilei de joi, 13 iunie 2024, polițiștii locali din Iași au observat un comportament ciudat la o maicuța ce era pe bulevardul Ștefan cel Mare, chiar in fața Mitropoliei. Aceasta a inceput sa ceara bani trecatorilor pentru o anumita cauza. Cand oamenii legii s-au apropiat, au facut o descoperire șocanta.Maicuța era, de fapt, un barbat imbracat in haine monahale, care cerșea pe strazi. B. Istvan, in varsta de 37 de ani, este din Moinești, județul Bacau și este cunoscut in toata Romania. Acesta umbla din oraș in oraș, imbracat in maicuța și cerșește pe strazi. Barbatul a mai fost amendat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

