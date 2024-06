Dintre cei 33 de eurodeputați aleși și trimiși de români în Parlamentul European, doi au legătură cu Prahova N. Dumitrescu Dupa mai bine de o saptamana de la ziua votului, Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale pentru unul dintre cele doua tipuri de alegeri care s-au desfașurat pe 9 iunie 2024, respectiv alegerile europarlamentare, in Monitorul Oficial al Romaniei fiind publicat, așa cum sunt prevederile legale, și Procesul-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European. Astfel, potrivit rezultatelor finale, Alianta Electorala PSD-PNL a obtinut 48,55% din voturi (4.341.686 voturi, au fost atribuite 19 mandate),… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

