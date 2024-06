Stiri pe aceeasi tema

- Parinții care iși cresc singuri copiii nu pot fi obligați sa lucreze in schimbul de noapte, conform prevederilor Codului Muncii. De asemenea, potrivit aceleiași legislații, femeile insarcinate sau care alapteaza sunt scutite de acest program, precum și femeile care tocmai au nascut. Aceste dispoziții…

- Alfred "Al" Blaschke, nascut pe 4 ianuarie 1917, și-a revendicat oficial statutul de barbat care a facut parașuta la o virsta foarte inaintata, anunța Cartea Recordurilor Guinness. {{744157}}La momentul sariturii, Al avea 106 ani și 327 de zile, cu peste trei ani mai in virsta decit recordul anterior.…

- Un nou caz petrecut in Italia aduce romanii in atenția autoritaților de acolo și nu numai. Doua romance au fost reținute in republica, dupa ce s-au dat drept badante și au furat 30.000 de euro de la un batran. Femeile au avut și un complice.

- Femeile singure au tendința de a manca haotic, in special alimente bogate in zahar, ceea ce explica de ce multe dintre acestea sufera de obezitate sau sunt supraponderale. Un studiu, publicat in revista JAWA a analizat obiceiurile alimentare ale unui grup de femei singure. Autorii studiului au descoperit…

- Liderul taliban a promis ca va ucide in mod public femeile cu pietre pentru adulter. In acest fel, el și-a exprimat un semn al luptei sale impotriva democrației occidentale, relateaza Telegraph. "Spuneți ca este o incalcare a drepturilor femeilor cand le ucidem cu pietre. Cu toate acestea, in curand…