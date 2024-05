Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca Executivul aproba un memorandum prin care organizeaza, in regim de urgenta, reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia, una dintre cele mai cele mai importante decizii economice luate in cadrul vizitei oficiale…

- Executivul aproba, in ședința de joi, un memorandum prin care organizeaza, in regim de urgența, reluarea exporturilor și tranzitului cu carne și animale vii in Turcia, anunța premierul Marcel Ciolacu.

- Se reiau exporturi le si tranzitul cu carne si animale vii in Turcia, a anuntat Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti la Ankara, o decizie cu impact pentru fermieri i romani si anume: se reiau exporturile si tranzitul cu acarne si animale vii in Turcia. Seful Executivului a spus…

- Veste buna pentru crescatorii de animale din Romania. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti, la Ankara, reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. Turcia reprezinta o piața importanta pentru fermierii romani, care n-au mai putut exporta animale vii de cațiva ani catre…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti la Ankara, o decizie cu impact pentru fermierii romani si anume reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. „Este o oportunitate uriasa pentru producatorii romani de a avea acces la o piata imensa, dar in acelasi timp vor putea stabili…

- Aflat la Ankara, unde s-a intalnit cu președinele turc Recep Erdogan, premierul Marcel Ciolacu i-a anunțat pe fermierii romani ca se vor relua exporturile si tranzitul cu carne si animale vii in Turcia, relateaza News.ro. „O decizie foarte importanta de mare impact pentru fermierii romani se refera…

- „Vreau sa ii multumesc, la randul meu, presedintelui Erdogan pentru gestul deosebit pe care l-a facut fata de cetatenii romani. Prin decizia de astazi, romanii care vor dori sa calatoreasca in Turcia o vor putea face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de pasaport. Stim foarte bine ca multi romani…

- ”Aprobam azi o investitie majora, de aproape 100 de milioane de euro, prin care vor fi dezvoltate conexiuni pentru internet de mare viteza in aproximativ 1000 de localitati din tara”, a spus premierul in deschidere sedintei Executivului. Potrivit lui Ciolacu, ”prioritate vor avea unitatile scolare,…