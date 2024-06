Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurala Cetate au fost sesizați marti, la ora 16.00, de o femeie din comuna Cetate, ca, in urma cu aproximativ trei saptamani, fiica sa ȘTEFAN GEORGIANA, de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 50…

- Elevii timișeni, care au participat la Olimpiada Naționala de Dezbatere de la Oradea, au venit cu premii. O eleva de la Colegiul Național Banațean a luat locul I la o proba individuala. Echipa de la CNB este a cincea din 46 participante. De asemenea, elevii de la „Grigore Moisil” au venit cu doua mențiuni…

- Potrivit IPJ Teleorman, Frasineanu Alexandra Andreea, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Olteni vineri, in jurul orei 20:40, si pana in prezent nu a revenit.Ea are aproximativ 1,70 metri inaltime, circa 50 de kilograme, parul roscat, lung, constitutie astenica,…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizați, sambata, de o femeie, de 34 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in dimineața acestei zile, fiica sa, MITU MICHAELA-MONALISA, de 12 ani, a plecat de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,50…

- UPDATE IPJ Buzau anunța ca minora a fost gasita: ,,Din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii de la domiciliu, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea situației.” *ȘTIRE INIȚIALA Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia…

- Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia minorei STANCIU MARIA SIDONIA, de 13 ani și 8 luni, din Braesti, județul Buzau, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in seara de 14 mai a.c. și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime 1,50 m, greutate aproximativ 40 de kilograme, fata…

- Se inmulțesc cazurile de minori plecați de acasa. Disparițiile sunt sesizate la poliție, iar autoritațile se mobilizeaza pentru gasirea adolescenților. In numai doua zile la Cluj au disparut doi minori de 14 ani. Plecați voluntar de la domiciliu aceștia au fost cautați de familie și poliție. Cel mai…

- Mariana traiește un adevarat coșmar de cand fiul ei s-a indragostit. Dupa ce s-a opus relației amoroase, baiatul a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Mama acestuia vrea ca el sa revina acasa și sa ajunga la un numitor comun. Iata cum se apara baiatul!