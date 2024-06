Stiri pe aceeasi tema

- Stirea cu impact direct asupra populatiei din orasul Ramnicu Sarat vine de la Compania de Apa Buzau, care isi informeaza clientii din aceasta zona ca „miercuri, 19.06.2024, incepand cu ora 13.00 si pana joi, 20.06.2024, la ora 6.00 dimineata, se va opri furnizarea apei in oras!”. Pentru a trece mai…

- Partidul Social Democrat a castigat la Buzau majoritatea mandatelor de primar, inclusiv in municipiile Buzau si Ramnicu Sarat. Liberalii au adjudecat opt primarii, iar Dreapta Unita are primari la Lopatari și Țintești. UPDATE Potrivit numaratorii paralele realizate de organizatia judeteana a PSD, formatiunea…

- Compania de Apa Buzau a organizat in data de 30.05.2024 o vizita tematica adresata copiilor la Stația de Epurare a Apei Uzate din localitatea Ramnicu Sarat. Evenimentul face parte din Campania de informare și promovare adresata copiilor din cadrul Proiectului Regional de dezvoltarea a infrastructurii…

- Articolul Proiect privind consolidarea infrastructurii medicale de la SJU, aprobat intr-o ședința extraordinara, organizata joi la Consiliul Județean Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un proiect care vizeaza continuarea unor investiții demarate cu fonduri U.E. la nivelul Spitalului Județean…

- Articolul Continua modernizarea infrastructurii de apa și apa uzata in județul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Compania de Apa Buzau are in derulare, in aceasta perioada, cea mai mare investitie de dupa Revoluție in infrastructura de apa si apa uzata din judetul Buzau. 300 de milioane…

- Subvenţia anuală de la bugetul de stat pentru partidele politice şi formaţiunile politice va fi alocata integral pentru partidele politice numai daca cel puţin 30% din aleşii acestora la alegerile locale și la cele parlamentare sunt femei, prevede un proiect legislativ depus la Parlament. Daca…

- Ultima informare transmisa de compartimentul de comunicare de la Compania de Apa Buzau prezinta date despre contractul de lucrari care se afla in derulare in zona Ramnicu Sarat si vizeaza „Execuția și reabilitarea forajelor in localitațile: Ramnicu Sarat (Voetin), Valea Ramnicului, Grebanu, execuția…

- Stellantis a declarat vineri ca disponibilizarile vor afecta aproximativ 2% dintre angajatii din acele unitati, ”dupa analize organizationale riguroase”. Stellantis avea 11.800 de angajati salariati in SUA, la sfarsitul anului trecut. Reducerile intra in vigoare la 31 martie. ”In vreme ce industria…