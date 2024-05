Premierul Marcel Ciolacu anunţă o decizie cu impact pentru fermierii români şi anume reluarea exporturilor şi tranzitului cu carne şi animale vii în Turcia „Vreau sa ii multumesc, la randul meu, presedintelui Erdogan pentru gestul deosebit pe care l-a facut fata de cetatenii romani. Prin decizia de astazi, romanii care vor dori sa calatoreasca in Turcia o vor putea face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de pasaport. Stim foarte bine ca multi romani prefera Turcia ca destinatie turistica si cred ca acest lucru va ajuta foarte mult. In al doilea rand, o alta decizie foarte importanta de mare impact pentru fermierii romani se refera la reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. Este o oportunitate uriasa pentru producatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

