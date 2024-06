Aerul condiționat este periculos! La ce pericole te expui dacă adormi cu acesta aprins Deși aerul condiționat ofera un confort termic necesar in nopțile toride de vara, utilizarea sa pe timpul nopții poate avea consecințe negative asupra sanatații. Vara a revenit, iar temperaturile ridicate sunt din ce in ce mai greu de suportat. Cu toate acestea, specialiștii trag un semnal de alarma asupra pericolelor la care ne expunem daca adormim cu aerul condiționat pornit pe timpul nopții. Deși majoritatea romanilor știu ca nu este bine sa adoarma cu aerul condiționat pornit, nopțile caniculare ii imping sa mențina acest aparat in funcțiune pe parcursul nopții. Experții trag un semnal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

