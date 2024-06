Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca in sedinta Executivului va fi majorat bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, pana la un total de aproape 15 miliarde de lei, putand astfel sprijini 13.800 de firme, cu 2.300 mai multe decat inainte de cresterea bugetului.…

- Executivul aproba, in ședința de joi, indicatorii tehnico-economici ai drumului expres Focșani – Braila, proiect de 6,75 miliarde lei. Drumul va avea peste 73 kilometri, va fi finanțat din fonduri europene și de la buget și va fi conectat printr-un nod rutier la viitoarea Autostrada a Moldovei.

- ”Aprobam un memorandum prin care organizam, in regim de urgenta, reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. Este una dintre cele mai cele mai importante decizii economice luate in cadrul vizitei oficiale de zilele trecute, in discutia cu presedintele Erdogan”, a spus premierul…

- ”Avem confirmarea oficiala ca ne-am tinut promisiunile facute romanilor la inceput de mandat. Inflatia a scazut sub 6% in aprilie si consumul privat arata o revenire solida in primul trimestru. Practic, consumul populatiei incepe sa redevina, alaturi de investitii, un motor al cresterii economice”,…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, in primul sau discurs la o adunare politica in aceasta campanie electorala, ca in primele patru luni ale anului in Romania s-au facut ”investitii si plati” in valoare de 41 de miliarde de lei, echivalentul intregului buget de investitii al tarii din urma cu cativa ani.…

- Premierul Marcel Ciolacu a inspectat vineri progresul lucrarilor pe mai multe șantiere de infrastructura rutiera și a vorbit despre posibilitatea accelerarii ritmului lucrarilor, in condițiile in care pe unele tronsoane lucrarile sunt in avans fața de grafic sau au un ritm susținut. "In sfarșit nu…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…