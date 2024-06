Stiri pe aceeasi tema

- Un atac nocturn cu drone al Rusiei a avariat instalatii electrice in centrul si vestul Ucrainei, generand noi intreruperi de curent, a anuntat miercuri Ministerul Energiei ucrainean. Penele de curent vor dura, pentru prima data, 24 de ore.

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Trupele ruse au lansat in noaptea de vineri spre sambata peste o suta de rachete și drone in mai multe regiuni ale Ucrainei, lovind in principal infrastructuri energetice, informeaza agențiile de presa citandu-l pe ministrul ucrainean al Energiei, Guerman Galuscenko. Doua centrale electrotermice au…

- Rusia a lansat in cursul nopții un nou atac masiv cu rachete si drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. "Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv contra industriei noastre energetice!", a scrie pe Telegram ministrul Energiei, Gherman…

- Un atac aerian rusesc asupra Ucrainei a avariat mai multe instalatii, intr-un atac care a vizat infrastructura energetica din intreaga tara, au declarat, miercuri, oficiali ucraineni din domeniul militar si energetic, transmite Reuters, conform News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat Volo

- Forțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie și Harkov, iar in orașe s-au auzit mai multe explozii, au anunțat autoritațile ucrainene. In Zaporojie, rușii au țintit casele civile, iar doua femei au fost ranite, a spus șeful administrației militare regionale…