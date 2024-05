PSD PE PRIMUL LOC pe buletinele de vot pentru Consiliul Județean! PSD PE PRIMUL LOC pe buletinele de vot pentru Consiliul Județean! In urma tragerii la sorți pentru pozițiile electorale pentru președinția Consiliului Județean Maramureș și lista de consilieri județeni, PSD se va regasi pe prima poziție a buletinului de vot. Cifra 1 nu doar simbolizeaza locul nostru pe buletinul de vot, ci și susținerea puternica din partea maramureșenilor. Pe 9 iunie am incredere deplina in maramureșeni și sunt ferm convins ca aceștia vor avea incredere in echipa PSD Maramureș. #EchipaPSD #PSDpePrimulLoc #incredere CMF: 21240002 Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

