Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, marti, dupa ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (31 ani, 63 WTA) a avut nevoie de o ora si 42 de minute pentru a trece de finalista US Open din 2021 (21…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit o victorie de senzatie in fata cehoaicei Marketa Vondrousova, campioana en titre de la Wimbledon, cu 2-6, 7-6 (7/1), 6-2, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari.

- Sorana Cirstea a reusit o victorie de senzatie in fata cehoaicei Marketa Vondrousova, campioana en titre de la Wimbledon. A fost 2-6, 7-6 (7/1), 6-2 pentru romanca, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai Sorana Cirstea a declarat, la finalul partidei, ca victoria reusita in…

- Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dupa o victorie de senzație obținuta in fața cehoaicei Marketa Vondrousova, campioana en titre de la Wimbledon. Jucatoarea noastra s-a impus in trei seturi, cu 2-6, 7-6 (7/1), 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 41…

- Reușita de proporții pentru Sorana Cirstea. Jucatorea romana de fotbal a bifat o victorie de senzatie impotriva lui Marketa Vondrousova, iar la finalul meciului a facut o serie de declarații impresionante. Cum se simte sportiva in aceasta isostaza și cat de grea a fost revenirea. Sorana Cirstea, victorie…

- Sorana Cirstea a reușit o performanța extraordinara! Jucatoarea de tenis de origine romana a invins-o pe Marketa Vondrousova , in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Dubai. In urma victoriei fabuloase, romanca s-a calificat in semifinale la Dubai.

- Sorana Cirstea (33 de ani, 22 WTA) se dueleaza de la ora 12:00 cu cehoaica Marketa Vondrousova (24 de ani, 8 WTA) in sferturile turneului de la Dubai. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. Sorana Cirstea - Marketa Vondrousova, live de la 12:00 Aflata intr-o forma foarte buna la…

- Sorana Cirstea și-a egalat cea mai buna clasare din cariera, iar joi va incerca sa obțina noi puncte in ierarhia mondiala. Sportiva noastra o va intalni pe Marketa Vondrousova (campioana en-titre de la Wimbledon) in sferturile turneului „WTA 1000” de la Dubai.