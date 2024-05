”Validam azi ajutorul de stat pentru compania TAROM, de aproape 100 de milioane de euro”, a anuntat premierul in sedinta de Guvern. ”Avem deja acordul Comisiei Europene, exista acum toate conditiile ca TAROM sa ia masurile necesare pentru a deveni la fel de eficienta precum competitorii sai”, a mai spus seful Executivului. Comisia Europeana a aprobat in luna aprilie ajutorul de stat pentru restructurare in valoare de 95,3 milioane EUR acordat de statul roman companiei aeriene TAROM. La 28 mai 2021, Romania a notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei TAROM. Planul de restructurare…