Stiri pe aceeasi tema

- Desene cu gladiatori despre care se crede ca au fost facute de copii inspirati de vizionarea luptelor din amfiteatrul din Pompei se numara printre cele mai recente descoperiri facute in ruinele vechiului oras roman, potrivit The Guardian, scrie News.ro.

- Desene cu gladiatori despre care se crede ca au fost facute de copii inspirati de vizionarea luptelor din amfiteatrul din Pompei se numara printre cele mai recente descoperiri facute in ruinele vechiului oraș roman. Desenele in carbune au fost gasite in timpul sapaturilor de la I'Insula dei Casti Amanti,…

- Arheologii turci au adus la lumina doua statui cu o vechime de 2.000 de ani care ii infatiseaza pe Zeus si pe Afrodita, zeitati din mitologia greaca, a anuntat luni ministrul Culturii si Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, transmite agentia Xinhua.

- Noi așezari de tip cenușar au fost descoperite in apropiere de localitatea Cainarii Vechi, raionul Soroca. Potrivit Agenției Naționale Arheologie, acestea dateaza din perioada tirzie a epocii bronzului (sec. XVI-XIII i. Hr.), din sec. III d. Hr. și evului mediu tirziu (sec. XVI-XVIII). Potrivit sursei…

- O noua descoperire surprinzatoare a fost facuta in ruinele orașului Pompei. Arheologii au dat peste o sala de banchet, cu fresce uluitoare și in stare buna de conservare, care ilustreaza personalitați din Razboiul Troian, relateaza The Guardian.

- O așezare antica uimitoare a fost descoperita in Cap d'Erqui, in regiunea Cote d'Armor din Franța. Satul, format din aproximativ douazeci de colibe rotunde amplasate in jurul unei piețe centrale, ar fi putut fi locuita de o comunitate galica intre secolele VIII și V i.Hr. Galii, un popor celtic, pe…

- In perioada 1907-1914, la catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia, au fost descoperite 33 de morminte care au scos la iveala mai multe piese inedite, care pot reda cultura și civilizația secolelor XVI-XVII. Descoperirile arheologice din catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia, din perioada 1907-1914,…

- FOTO: Piese inedite descoperite la Alba Iulia din secolul XVI la Biblioteca Batthyaneum. Care este istoria acestora FOTO: Piese inedite descoperite la Alba Iulia din secolul XVI la Biblioteca Batthyaneum. Care este istoria acestora In perioada 1907-1914, la catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia,…