- In al doilea meci al etapei a doua din grupa A, Scotia si Elvetia au incheiat la egalitate, 1 1.Scotienii au deschis scorul in minutul in minutul 13, prin McTominay, iar remiza a adus o Shaqiri, cu golul sau din minutul 26.Elvetia a acumulat patru puncte in doua meciuri si e la un pas de accederea in…

- Echipa Germaniei a invins formatia Scotiei cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania pana pe 14 iulie.

- Fundașul Germaniei, Jonathan Tah (28 ani), s-a ințeles cu Bayern asupra unui contract pe 5 ani și a mai ramas ca cluburile sa se puna de acord asupra sumei de transfer. In cantonamentul reprezentativei Germaniei este destula agitație inaintea debutului la Euro 2024, vineri, impotriva Scoției. Daca Antonio…

