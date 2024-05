Executivul a aprobat un ajutor pentru compania TAROM de 471 milioane lei, echivalentul a circa 94,67 milioane euro

Aceasta decizie este luata in contextul in care in data de 29 aprilie 2024, Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a acorda companiei TAROM un ajutor de restructurare, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Prin actul normativ a fost aprobat un ajutor de stat individual de restructurare in favoarea Companiei TAROM, pana la valoarea de 471 milioane lei, aproximativ 94,67 milioane euro, structurat astfel: – pana la 214,3 milioane lei reprezinta ajutor de restructurare acordat sub forma de capitalizare in anul 2024; – suma de 12,5…