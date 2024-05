Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta decizie este luata in contextul in care in data de 29 aprilie 2024, Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a acorda companiei TAROM un ajutor de restructurare, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Prin actul normativ a fost…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei). „Ajutorul de restructurare acordat de Romania care a fost aprobat astazi va contribui…

