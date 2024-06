Două festivaluri programate în acest week-end în Gorj Doua festivaluri sunt programate in acest week-end in județul Gorj, la Peștișani, satul Hobița, respectiv la Targu Jiu, in localitatea componenta Polata. La Hobița va avea loc Festivalul „RomanIA Autentica”, iar la Polata Festivalul „Lavandinne” dedicate lavandei. Astfel, o noua ediție a Festivalului „RomanIA Autentica” are loc in perioada 22 și 23 iunie la Hobița. Nume grele ale folclorului romanesc vor urca pe scena sambata și duminica. Sambata, dupa ora 20.00 pe scena vor urca Formația Triton, Cosmin Birlan, Olguta Berbec Official. Duminica, dupa ora 19.00 vor urca pe scena maestrul Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

