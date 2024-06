Pe vreme caniculară, craiovenii se pot răcori la cișmelele și fântânile publice Fantanile cu apa gratuita sunt o adevarata mana cereasca. In aceste zile, toata lumea vorbeste despre temperaturi ridicat si canicula si cu greu te incumeti sa iesi la ora pranzului din casa. Totusi, daca ai drumuri lungi de facut prin oras si vrei sa te racoresti cu un strop de apa in mod gratuit este bine de stiut care sunt fantanile de la care poti sa bei apa. Dintre cele 14 fantani care exista in prezent in Craiova, doar patru au apa potabila. Craiovenii resimt lipsa cismelelor, pentru ca de aici isi pot lua apa curata de izvor si cu gust mai bun fata de cea de la robinet. Cele patru cismele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

