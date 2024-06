„Leading with AI”, la UMFST

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a obținut cel mai mare buget din Romania pentru programul Erasmus+ in cadrul competiției din anul 2024. UMFST G.E. Palade Targu Mureș se situeaza astfel in fruntea universitaților romanești in ceea ce privește…

- Aproximativ 800 de elevi au participat duminica, 2 mai, la cea de-a doua ediție a simularii examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" Targu Mureș. Simularea a fost organizata la programele mari de studii, cu durata de 5 sau 6 ani…

- Doi profesori specializati in politici europene de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, Mihaela Daciana Natea si Simion Costea, au initiat o serie de emisiuni de informare, „Mituri si realitati despre UE", prin care evidentiaza rolul pe…

- Congresul International pentru Studenti, Tineri Doctori si Farmacisti „Marisiensis" s-a desfașurat, in premiera, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș – extensia Bistrița. "Joi și vineri, au avut loc prezentari pe tema obezitații –…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș gazduiește marți, 28 mai, de la ora 10.00, in Sala Senatului, un eveniment din cadrul campaniei "Born in NATO", dedicata tinerilor nascuți dupa aderarea Romaniei la NATO in anul 2004."Co-inițiat de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Educației in cadrul apelului "Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului". "Proiectul, in valoare de…

- Dupa jumatate de deceniu de așteptare și suspans, Liga Studenților din Targu Mureș (LSTGM) a organizat sambata, 23 martie, renumitul Bal al Bobocilor de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, eveniment care comprima importanța esteticului,…