- Razboi in Ucraina, ziua 820. Un atac aerian rusesc asupra orașului Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a distrus o cafenea, a avariat o cladire rezidențiala din apropiere și a incendiat o benzinarie, iar oficialii locali au declarat ca zece persoane au

- Procurorii ucraineni au comunicat ca ancheteaza ca posibila crima de razboi un raid aerian al Rusiei asupra unei zone rezidentiale din capitala regionala, Harkov, in urma caruia au fost raniti cinci civili, inclusiv o fata de 13 ani si un baiat de 16 ani.

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState. "Inamicul a ocupat Lukianti", a anunțat grupul pe Telegram. Lukianti se afla…

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Razboi in Ucraina, ziua 796. Noua lege ce impune barbaților sa revina in Ucraina pentru a-și inlocui pașapoartele expirate, ridica preocupari in randul celor cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, deoarece exista riscul de a fi recrutați in armata.