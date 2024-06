Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trimite un sistem de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a decis joi CSAT in ședința. Romania are la ora actuala doua sisteme Patriot operaționale, al doilea intrand in dotarea armatei romane saptamana trecuta. In schimb, țara noastra cere aliaților, in special Statelor Unite, sa livreze…

- Romania va dona un sistem de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a decis joi CSAT in ședința. „Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situației de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii civile, mai ales asupra celei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis ca Romania sa furnizeze Kievului un sistem de rachete sol-aer PATRIOT. Hotararea a fost luata in cadrul ședinței care a avut loc joi, 20 iunie, la Palatul Cotroceni.

- Romania intalneste selectionata Ucrainei, luni, de la ora 16:00, la Munchen Sursa articolului: EURO 2024 – Edward Iordanescu: „Suntem pregatiti sa ne batem pentru fiecare metru de teren" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- INS anunța ca, in ultima saptamana au fost inregistrate aproape 800 de cazuri noi de rujeola Sursa articolului: Aproape 800 de cazuri noi de rujeola, in ultima saptamana, in Romania. Un copil de 10 ani, nevaccinat, a murit Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a vorbit, luni, despre posibilitatea ca Romania sa trimita Ucrainei un sistem de aparare Patriot. Potrivit acestuia, decizia va fi luata in CSAT, dar doar dupa ce vor fi analizate toate consecințele unei astfel de masuri.

- Israelul va furniza Romaniei tehnologie si expertiza agricola Sursa articolului: Israelul si Romania au semnat un acord de furnizare de grau in situatii de urgenta Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Aversele vor conține și descarcari electrice Sursa articolului: Praf saharian peste Romania. Zonele lovite de de ploi sangerii, murdare, și furtuni violente Credit autor: Realitatea De Mures. Source