CEO investește milioane de lei într-o termocentrală la care va renunța Șefii Complexului Energetic Oltenia (CEO) a aprobat o investiție in sistemul de transport carbune de la una din sucursalele electrocentrale. Bugetul aprobat este de 1,66 de milioane de lei. Suma acopera elaborarea documentației tehnice și execuția lucrarii pentru reparația capitala pentru liniile de cale ferata care deservesc Sucursala Electrocentrale de la Turceni. Vor fi executate lucrari parțial la linia de Cale Ferata Secția 1 Descarcari Turceni, la Schimbatorul de cale 21-23 pana la Schimbatorul de cale 32 și la Schimbatorul de cale 33. Este zona de infrastructura feroviara cu ajutorul careia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua cariere miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO) vor beneficia de noi fronturi de lucru. Se are in vedere inchirierea de utilaje și de echipamente de construcții și de lucrari publice cu operator pentru pregatirea fronturilor de lucru de la Cariera Miniera Jilț Sud și de la Cariera…

- Un document important pentru angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) a intrat in circuitul de avizare de la ministere. Este un Proiect de Ordonanța de Urgența care a fost inaintat Ministerului Energiei, prin care s-a solicitat de catre administrația și sindicatele din CEO modificarea OUG 69/2019,…

- Vor primi pensii mai mici. Un lider de sindicat a atras atenția cu privire la aceasta situație. Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu, susține ca vor mai fi cateva sute de pensionari de la Complexul Energetic Oltenia in urmatoarele luni, scrie Gazeta de Sud . Acesta susține…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu, susține ca vor mai fi cateva sute de pensionari de la Complexul Energetic Oltenia in urmatoarele luni. In opinia liderului de sindicat din compania energetica, cererile de pensionare aproape vor disparea de la CEO, dupa data de 1 septembrie,…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia și-a propus sa apeleze la un consultant autorizat pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru descoperta sterilului. Aceasta etapa este obligatorie in vederea valorificarii lignitului din subunitațile miniere. Pentru serviciile de inginerie miniera a…

- Complexul Energetic Oltenia are probleme cu realizarea exproprierilor in Bazinul Minier Jilț. Aici sunt intarzieri in ceea ce privește pregatirea culoarului de expropriere, in ciuda faptului ca documentațiile au fost trimise Ministerului Energiei. A trecut insa o luna și jumatate de cand actele ar fi…

- Noul Contract Colectiv de Munca de la Complexul Energetic Oltenia trebuie depus saptamana aceasta la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Documentul negociat intre sindicate și administrație va fi definitivat in aceste zile. Negocierile sunt practic la final. Vineri Contractul Colectiv de Munca va…

- Complexul Energetic Oltenia vrea sa reduca din cantitațile de steril din carierele miniere. Acest lucru va facilita activitațile de ecologizare dupa inchiderea perimetrelor de unde s-a exploatat lignit. Compania energetica vrea sa vanda milioane de tone de steril din toate carierele miniere. Cantitatea…