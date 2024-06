Craiova, din nou gazda unui festival de teatru. Festivalul tinerilor regizori, TNT, ajunge la cea de-a şasea ediţie Festivalul Theater Networking Talents (TNT), dedicat absolvenților facultaților de regie de teatru din Romania, ajunge anul acesta la cea de-a șasea ediție. La mai putin de doua luni de la Festivalul International „Shakespeare”, TNT muta reflectorul de pe marile nume ale scenei mondiale catre tinerii promitatori ai teatrului. TNT le ofera acestora prilejul sa dezvolte retele de colaborare si sa isi expuna perspectiva artistica intr-un mediu provocator. Conceput ca o platforma artistica de prezentare a celor mai proaspete și puternice viziuni din teatrul noii generații, festivalul coordonat de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

