- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs un accident rutier pe strada Aurel Vlaicu din Campia Turzii. Din primele informații primite, se pare ca ar fi vorba de un accident in care au fost implicate doua autoturisme. De asemenea, conform primelor informații se pare ca nu sunt persoane ranite…

- Strazi inundate și canalizari infundate, așa arata Floreștiul dupa o ora de ploi abundente. Suntem martorii unui inceput de vara furtunos. Ploile torențiale au lovit cu forța in mai multe localitați din județul Cluj.Dupa o ploaie torențiala, canalizarea a cedat din nou in Florești: „Grija pe Eroilor…

- Intervenție la un grav accident rutier pe strada Bistriței din municipiul DejPompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Bistriței din municipiul Dej.La fața locului au fost dislocate doua autospeciale cu modul de descarcerare…

- La data de 14 mai, in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat in trafic, pe strada Tauțului din localitatea Florești, un barbat in varsta de 41 de ani, dupa ce acesta a fost prins conducand autoturismul sub influența alcoolului. Conform informațiilor furnizate…

- In urma cu o ora s-a produs un accident rutier pe A10 sensul Turda spre Aiud. Circulația in zona a fost blocata. Evenimentul rutier s-a produs in zona localitații Dumbrava. Potrivit CNAIR, circulația rutiera este blocata la km 61+000, pe banda 2, calea 2 (sensul Turda – Sebeș), din cauza unui accident…

- Un accident rutier in care a fost implicat un autobuz a avut loc pe strada Palat din muncipiul Iași. 5 persoane din mijlocul de transport au avut nevoie de ingrijiri medicale. Circulația mai multor tramavaie a fost afectata. Sunt afectate traseele 1, 7, 13, 9. Vom reveni cu amanunte. (Radio Iași/ FOTO…

- Circulația rutiera va fi afectata mai multe zile in zona Caii Stan Vidrighin. Mai precis, pe strada Aurel Paunescu Podeanu la intersecția cu bulevardul amintit. Restricțiile suni impuse la solicitarea Aquatim, iar acestea vor fi valabile in perioada 25 martie – 12 aprilie, Comisia de Circulație din…