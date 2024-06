Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Josan, fostul președinte al Secției Penale a Curții de Apel Suceava, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Nascut la data de 16 noiembrie 1948, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, in anul 1971.Dupa o scurta ...

- Este doliu in lumea romaneasca a jurnaliștilor. Mircea Carp, una dintre cele mai mari voci de la Europa Libera, s-a stins din viața la venerabila varsta de 101 ani. Anunțul a fost facut de catre Carmen Grigoraș, colaboratoarea sa apropiata. A murit jurnalistul Mircea Carp Mircea Carp, renumitul jurnalist…

- Echipa candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, are in componența și un avocat. Raluca Giosan este de profesie avocat, absolventa a Facultații de Drept din cadrul Universitații “Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, in prezent se dedica antreprenoriatului și afacerii…

- La Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași se desfașoara lucrarile conferinței internaționale EURINT. Manifestarea este organizata de Centrul de Studii Europene al Facultații de Drept. In debutul lucrarilor, șefa Centrului de Studii Europene, Gabriela Carmen Pascariu, a declarat ca Uniunea Europeana…

- Costel Corduneanu, cunoscut ca una dintre cele mai marcante figuri ale lumii interlope din Iași și liderul clanului Corduneanu, a incetat din viața in urma unei intervenții chirurgicale la cord. Potrivit ultimelor informații, el se afla internat intr-un s

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era și cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Anunțul privind moartea lui Spinu a fost facut de foștii sai elevi“Cu mare regret in suflet,…

- Fostul ministru al Justiției in perioada Dragnea, Tudorel Toader, a pierdut șefia Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași dupa ce a ocupat funcția de rector vreme de doua mandate. Noul rector a fost ales profesorul Liviu Maha.