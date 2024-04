Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat luni, 29 aprilie, ajutorul de 95,3 milioane de euro oferit de statul roman companiei aeriene TAROM pentru restructurare, se arata in comunicatul Comisiei Europene.„Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, se arata intr-un comunicat de presa…

- Comisia Europeana considera ca planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost in masura sa restabileasca viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, asadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. Ca urmare a deciziei CE, statul roman trebuie sa recupereze…

